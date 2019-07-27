РИАМО - 27 июл. Столичный проект «Лето моей карьеры» набирает третью смену, она стартует 29 июля, в смене примут участие больше 600 старшеклассников и выпускников столичных школ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Старшеклассников и выпускников школ приглашают освоить новые навыки на тренингах, встретиться с успешными людьми и узнать, как работают инновационные компании. Полезные мероприятия будут проводить на протяжении трех недель. В заключительную смену попадут больше 600 подростков», — говорится в сообщении.

Результатом работы станет создание проектов, которые могут изменить жизнь людей к лучшему. Все идеи ребят реализуют в летних городских лагерях «Московская смена».

Проект «Лето моей карьеры» завершится 16 августа, все выпускники получат специальные сертификаты. Возможность провести каникулы с пользой школьникам предоставил специализированный центр занятости населения «Моя карьера» Москвы.

«Навыки саморазвития, самореализации, которые ребята приобретают за время обучения в школе «Лето моей карьеры», пригодятся им в жизни. Они необходимы любому человеку, чтобы оставаться успешным в современных реалиях», — говорит директор центра «Моя карьера» Ирина Швец.

Участие в проекте «Лето моей карьеры» бесплатное. Чтобы стать частью большой команды, нужно зарегистрироваться на сайте проекта. Необходимо подготовить пакет документов, в который входит справка о состоянии здоровья ребенка и договор. Оригиналы нужно отнести в специализированный центр занятости населения «Моя карьера».

На электронную почту, указанную во время регистрации, придет письмо с инструкциями, как подготовиться к проекту, а также с информацией о времени и месте сбора участников.

«От квеста, посвященного истории Волжского района, до Олимпийских игр для детей и танцевального флешмоба — такие социальные проекты разработали вместе с наставниками ребята во вторую смену. Одна из групп создала информационные ролики о летних лагерях «Московская смена». А во время экскурсий по инновационным предприятиям ученики узнали, какие возможности открываются перед ними после окончания школы», — поясняется на сайте.