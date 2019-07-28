РИАМО - 28 июл. Из-за футбольного матча ЦСКА – «Локомотив» на стадионе ЦСКА в Москве в районе одноименной станции метро в воскресенье изменят маршруты нескольких автобусов, сообщается на сайте «Мосгортранса».

«С 16:30 автобусы поедут: №175 – от метро «Сокол» до Песчаной площади; №818 – на двух участках: от метро «Динамо» до Дворца спорта «Мегаспорт» (до улицы Гризодубовой), от Силикатного завода до Песчаной площади», – говорится в сообщении.

Изменения будут действовать на время футбольного матча на стадионе «ВЭБ Арена», до окончания игры.

Как уточняется на сайте ФК ЦСКА, ожидается дерби со столичным «Локомотивом», начало в 19:00. Игра пройдет в рамках чемпионата России.