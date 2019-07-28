РИАМО – 28 июл. На нескольких улицах в Зеленограде будут временно перекрывать движение 28 июля в связи с проведением XXIII полумарафона, говорится в сообщении пресс-службы центра организации дорожного движения правительства Москвы.

«Участок: улица Конструктора Лукина, 684-й проезд, проезд №4803, улица Конструктора Лукина, проспект Генерала Алексеева, Алабушевская улица. Период: 28 июля с 08:00 до 13:00», – говорится в сообщении.

На участках будет действовать полное перекрытие.

Как уточняется на сайте сервиса Regplace, XXIII Зеленоградский полумарафон 28 июля пройдет в трех дисциплинах: детский забег на 500 метров, забег на 7 километров и полумарафон – 21,1 километра. Участники стартуют от ОЭЗ «Технополис Москва».