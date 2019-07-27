РИАМО - 27 июл. Юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение установленного порядка организации митинга в Москве.

Административное дело слушалось в субботу в Хамовническом суде столицы. Соболь была обвинена в призывах к несанкционированной акции.

«Решение по части 2 статьи 20.2 КоАП: вина <…> доказана, «объяснениям сотрудникам полиции нет оснований не доверять». Назначен штраф в 30 тысяч рублей», – огласила решение суда Соболь в своем Twitter-аккаунте.

Она добавила, что суд отклонил все ходатайства защиты на рассмотрении материала по статье 20.2 КоАП.

По данным СМИ, ранее Соболь была задержана по пути на несогласованную акцию у мэрии Москвы на Тверской улице.