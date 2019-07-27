РИАМО - 27 июл. Полицейские в субботу пришли в редакцию телеканала «Дождь» и вручили главному редактору Александре Перепеловой повестку на допрос в СК в качестве свидетеля по уголовному делу, сообщается на сайте телеканала.

«Глава «Агоры» Павел Чиков предполагает, что речь идет о деле о воспрепятствовании работе избиркомов (статья 141 УК РФ). Интересы Александры Перепеловой будет представлять адвокат «Правозащиты Открытки» Олег Елисеев», – говорится в сообщении.

В июле 2019 года участники одного из движений с целью оказания давления на членов Мосгоризбиркома и окружных избирательных комиссий и воспрепятствования их законной деятельности организовали проведение на территории Москвы заведомо незаконных и несогласованных митингов и пикетирований зданий и помещений Мосгоризбиркома.

Действия протестующих сопровождались угрозами применения насилия в отношении членов избирательных комиссий. Дело заведено по статье 141 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».

На выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва зарегистрированы 233 кандидата. Ранее окружные избирательные комиссии отказали в регистрации 57 кандидатам. Они могут обжаловать это решение в Мосгоризбиркоме и в суде.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019 года.