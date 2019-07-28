РИАМО – 28 июл. Из-за проведения заезда «ГУМ – Авторалли» в воскресенье для транспорта перекроют несколько улиц в центре столицы, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

«Движение перекроют на Кремлевской набережной в районе Большого Москворецкого моста с 28 июля с 08:00 до 14:00, одна крайняя полоса», – отмечается в сообщении.

Ограничения также затронут улицу Ильинка. Здесь полное перекрытие введут с 05:00 до 15:00.

«Полное перекрытие введут на Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина с 05:00 28 июля до 03:00 29 июля», – заключается в материале.