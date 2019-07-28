РИАМО - 28 июл. Участок Крылатской улицы на западе Москвы будет недоступен для автомобилистов в воскресенье из-за проведения спортивно-массового мероприятия, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения.

Временная мера будет действовать на боковом проезде Крылатской улицы от дома №2А до дома №5.

«Ограничения будут введены 28 июля с 07:00 до 20:00», — отмечается в материале.

На указанном участке введут полное перекрытие.