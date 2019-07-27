РИАМО - 27 июл. На празднике «Московский спорт в «Лужниках» москвичи могут не только позаниматься спортом, но и посмотреть на выступления профессионалов, мероприятие посетили уже более 44 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Лужники» — историческое место и спортивное сердце России. На этой площадке мы постарались сделать максимальное количество зон, посвященных различным видам спорта, чтобы у всех желающих была возможность попробовать себя в тех или иных видах спорта», — отметил руководитель департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев.

По его словам у города заслуги и профессиональных клубов — например, в субботу у всех желающих есть возможность прикоснуться к кубкам ЦСКА, «Локомотива», получить автографы спортсменов, которые их завоевали

Кондаранцев подчеркнул, что всех также ждет насыщенная культурная программа.

На празднике работают порядка 50 спортивных и развлекательных площадок. На одной из них проходит турнир по мини-футболу. В нем участвуют 634 команды в трех возрастных категориях — до 16 лет, с 17 до 20 лет и старше 21 года.

В другом турнире — по уличному волейболу — принимают участие свыше 4 тысяч человек. Игры проходят на 30 кортах.

«Чемпионат мира по воркауту идет на одной из двух площадок, отведенных для этого вида спорта. На соревнования приехали около 100 спортсменов и тренеров более чем из 40 стран мира. На второй площадке борются за победу любители», — уточняется в материале.

Для экстремальных велосипедистов на территории «Лужников» выстроили специальный город. Там также идут соревнования (в нескольких дисциплинах).

Помимо этого, под открытым небом установили 500 шахматных столов. Желающие могут попробовать свои силы и сразиться с компьютером. Завершится праздник в 20:00.