РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 июл. Электроэнергию отключат в двух домах в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска в понедельник из-за проведения плановых ремонтных работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«По информации Подольских электрических сетей, 29 июля будут проводиться плановые ремонтные работы. На время их выполнения, с 9:00 до 14:00, подачу электроэнергии на многоквартирный дом №4 на проспекте 50-летия Октября и дом №11/2 на улице Заводская приостановят», – говорится в сообщении.

УК попросила жителей планировать свои домашние дела заранее и принесла извинения за предоставляемые неудобства.