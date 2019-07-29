РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 29 июл. Сотрудники ГИБДД подмосковных Люберец с понедельника в рамках рейдов будут выявлять водителей, разговаривающих за рулем по мобильному телефону без использования гарнитуры, говорится в сообщении службы БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«С 29 июля по 1 августа сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Мобильник», направленное на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, сопутствующей причиной совершения которых является пользование водителем во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук», – говорится в сообщении.

По правилам дорожного движения водителю запрещено пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук. Под таким устройством подразумевается гарнитура, которая бывает двух видов: проводная и беспроводная (hands-free), позволяющая использовать телефон во время движения.

«При использовании водителями во время движения телефона вероятность аварии увеличивается в четыре раза. Кроме того, риск аварии увеличивается в шесть раз, если сидящий за рулем машины человек пишет СМС-сообщение. Получение СМС и отправка текста, просматривание социальных сетей негативно воздействует на концентрацию внимания водителя», – отмечается в материале.

Водителей, разговаривающих по телефону без использования специальной гарнитуры во время движения, будут штрафовать на 1,5 тысячи рублей.