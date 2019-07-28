РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 июл. В подмосковном Королеве в воскресенье пройдут мастер-классы и викторины на празднике «Подмосковные вечера» в честь 90-летия Московской области, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Праздник пройдет на площади перед ЦДК имени Калинина с 18:00 до 21:00.

«Городской праздник «Подмосковные вечера» посвящен 90-летию Московской области. С 18:00 до 19:00 гостей ждут мастер-классы, викторины, игры и скоморохи», – говорится в сообщении.

В 19:00 свою программу начнет Королевский духовой оркестр, а с 19:30 диджеи сыграют лучшие сеты. С 20:00 на площади выступят группа «Челси» и певец Александр Добронравов.

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