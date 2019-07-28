РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 июл. День Военно-морского флота России отметят в Балашихе в воскресенье концертной программой с участием творческих коллективов горокруга, сообщается на сайте управления культуры администрации городского округа.

Праздничное мероприятие пройдет в сквере Славы Российскому флоту на улице Морская в микрорайоне Купавна.

«Двадцать восьмого июля в 10:00 в микрорайоне Купавна состоится концертная программа «День военно-морского флота России» с участием творческих коллективов Балашихи», – говорится в сообщении.

День Военно-морского флота установлен как памятная дата в Вооруженных силах Российской Федерации в 2006 году. Он отмечается в последнее воскресенье июля.

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