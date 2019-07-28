РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 июл. Жители подмосковных Люберец в воскресенье смогут принести вещи нуждающимся в рамках благотворительной акции «Добрый шкаф», впервые в рамках акции будут работать 10 пунктов приема вещей, сообщается в группе городских парков в соцсети «ВКонтакте».

«Добрый шкаф» откроет свои двери в горокруге Люберцы 28 июля. Если ваши полки полны вещами, которые вам уже не нужны, то вы можете поделиться ими с людьми, которые в них нуждаются. Благодаря поддержке учреждений культуры, наша акция выходит на новый уровень: одновременно откроются 10 пунктов сбора вещей», – говорится в сообщении.

Пункты прием будут работать в воскресенье с 11:00 до 15:00. В Люберцах пункты откроют в культурном центре «Дом офицеров» по адресу: 3-е Почтовое отделение, строение 30, а также в Центральном парке и парке «Наташинские пруды».

В поселке Красково акцию проведут в культурном центре по адресу: улица Лорха, дом №2 и в детской школе искусств на улице Карла Маркса, дом №117/8А. В поселке Томилино пункты развернут в центре культуры и семейного досуга «Томилино» в доме №34 на улице Пушкина и в молодежном клубе по адресу: улица Пионерская, дом №2.

В Октябрьском акция состоится в одноименном культурно-досуговом центре в доме №5А на улице Текстильщиков. В Малаховке жителей будут ждать в парке культуры и отдыха, а также в библиотеке, которая находится по адресу: улица Сакко и Ванцетти, дом №1.

Можно приносить одежду, обувь, вещи первой необходимости (химические средства, ванночки, горшки, кроватки, новое белье), игрушки, книги. Все должно быть чистым и в хорошем состоянии.