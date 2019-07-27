РИАМО – 27 июл. В парке Горького в субботу гостей ожидает большой концерт и фестиваль бургеров, по информации на 17:00, число посетителей парка достигло уже 407 тысяч человек, они съели 30 тысяч бургеров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Попробовать бургеры можно в 30 ресторанных шале и 10 фуд-траках. В меню – бутерброды с креветками и мраморной говядиной, с котлетами из свинины, мексиканские с маринованной курицей и соусом сальса, а также с экзотическими восточными начинками. Всего их продано уже 30 тысяч», – говорится в сообщении.

Кроме того, с 12:00 на Пушкинской набережной проходит большой концерт. Перед гостями выступают DJ Smash, Artik&Asti, Mot, Maruv и многие другие. Музыкальная программа завершится в 18:00, а сам фестиваль продолжит работу до 22:00.

«Бургерфест» приурочен к Международному дню гамбургера. Считается, что впервые такой бутерброд 27 июля 1900 года придумал американец Луи Лессинг. Уже через четыре года его идею оценили на Всемирной выставке в Сент-Луисе. В наше время ежегодно по всему миру продают десятки миллиардов бургеров.