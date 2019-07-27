РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 июл. Количество мест в стационаре Московской областной детской больницы в подмосковном Подольске вырастет увеличится с 20 до 40, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Oтделение круглосуточного стационара неврологического профиля детской больницы Подольска рядом с деревней Бородино – это специализированное отделение стационара, основной задачей которого является оказание квалифицированной медицинской помощи пациентам с хроническими заболеваниями центральной и периферической нервной системы, лечение больных с неврологической симптоматикой.



«В отделении 20 коек круглосуточного пребывания, но в скором времени коечный фонд увеличится до 40. Все палаты двухместные, оснащены по профилю неврологического отделения функциональными кроватями с поднимающимся изголовьем и съемными поручнями, с туалетом, душевой кабиной, зоной отдыха на посту, где дети могут порисовать, почитать, поиграть», – говорится в сообщении.



Записаться на плановую госпитализацию в областную детскую больницу в Подольске в рамках ОМС можно по телефону: 8(496)763-04-75.