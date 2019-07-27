РИАМО - 27 июл. В СНТ «Восход» городского округа Щелково загорелась баня, пожарным удалось ее потушить, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Московской области.

«27 июля в 01:09 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в бане по адресу: Московская область, городской округ Щелково, СНТ «Восход». В 02:42 ликвидация», - говорится в сообщении.

Пострадавших при возгорании нет. К тушению пожара привлекли три единицы техники, 11 человек.