РИАМО – 27 июл. Самое сильное и продолжительное ультраполярное вторжение за 70 лет ожидает жителей столицы на следующей неделе, пик похолодания придется на среду, сообщается на сайте «Метеовести».

Словно пытаясь оправдаться за свой холодный характер, а сейчас средняя температура воздуха отстает от климатической нормы на 2,5 градуса, московский июль 2019 года в последние два дня одарил жителей и гостей столицы жаркой и сухой погодой.

«Однако свой настоящий характер спрятать трудно, и в начале новой недели июль вновь вернет в столицу холод. Регион ждет так называемое ультраполярное вторжение. В центральную часть Европейской России придут воздушные массы из акватории Карского моря, температура воды в котором сейчас около 5-9 градусов, а у побережья Новой Земли еще ниже», – говорится в сообщении.

В такой ситуации в первой половине недели ночные температуры в Московском регионе ожидаются в пределах плюс 7-12 градусов, а днем будет плюс 11-16. Пик похолодания придется на среду, в этот день ночью в Москве плюс 7-9, днем – плюс 12-14 градусов.

Согласно климату, такая ситуация в атмосфере над регионом складывается примерно один раз в 11-12 лет. За последние 70 лет ультраполярные вторжения в последние три дня июля тут случались шесть раз. Последний раз оно было в 2008 году, когда максимальная температура воздуха в эти три дня составляла плюс 16, 17 и 19 градусов соответственно.

А самым холодным заток арктического воздуха наблюдался в 1962 году, когда максимальная температура воздуха 30 июля достигла лишь плюс 13,5 градуса.

«Но еще никогда, по крайней мере, со дня начала наблюдений за погодой на метеостанции ВДНХ в 1948 году, похолодание в этот период не было таким сильным и продолжительным, как ожидается на этот раз», – подчеркивается в материале.

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