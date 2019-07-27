РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июл. В подмосковном Подольске юнармейцы в ходе экологической акции «Чистый лес» очистили от поваленных стволов деревьев лесной массив и создали полосу препятствий для военных игр, говорится в сообщении местного отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения (ВВПОД) «Юнармия».

В субботу по инициативе местного отделения ВВПОД «Юнармия» городского округа Подольск Московской области состоялась волонтерская экологическая акция «Чистый лес».

«Подольским юнармейцам одновременно удалось решить сразу две задачи: очистить от поваленных стволов деревьев лесной массив, примыкающий к детско-юношескому оздоровительному центру «Родина», и соорудить полосу препятствий к предстоящему слету «Патриоты Подолья». Наградой за работу ребятам стала игра «Лазертаг», организованная клубом «Полигон 50», - говорится в сообщении.

На призыв штаба местного отделения ВВПОД «Юнармия» об участии в акции, несмотря на каникулярное время, откликнулись юнармейские отряды гимназии имени Подольских курсантов, Толбинской школы, школы № 18 имени Подольских курсантов, школы №25, Дворца молодежи и Быковской школы.