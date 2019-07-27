РИАМО - 27 июл. Суббота стала самым теплым днем с начала июля в Москве и Подмосковье, в регионе зафиксировано плюс 28,8 градуса, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Сегодняшний день самый теплый в июле. Было зафиксировано 28,8 градусов. Это всего на 0,1 градус теплее чем вчера», – сказал собеседник агентства.

Ранее синоптики отмечали, что в субботу при переменной облачности воздух в столице прогреется до 26-28 градусов, в Подмосковье до 23-28. Существенных осадков не прогнозируется.

В Подмосковье и Москве на 28 июля объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра.