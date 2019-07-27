РИАМО - 27 июл. В городском округе Солнечногорск единый региональный оператор по вывозу твердых коммунальных отходов проводит плановую промывку и дезинфекцию мусорных контейнеров, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Мойка емкостей для ТКО традиционно начинается с наступлением устойчиво теплой погоды и продолжается в течение всего лета. Операция проводится для профилактики и во избежание рисков появления инфекции и неприятных запахов», - говорится в сообщении.

Для этих целей «Экопромсервис» приобрел специализированный автомобиль со встроенным мобильным комплексом.

«Эта спецтехника способна и собирать отходы, и мыть контейнеры, причем сразу за один рейс: в автомобиле есть отсек для ТКО и резервуары для чистой и грязной воды», - отметил заместитель директора по эксплуатации компании «Экопромсервис» Максим Кучерявый.

Благодаря системе ГЛОНАСС региональный оператор синхронизирует работу обычных мусоровозов и помывочной спецтехники. Цикл очистки всех мусорных контейнеров на территории городского округа Солнечногорск занимает около 10 дней. Затем процедуру повторяют. При отсутствии подобных спецмусоровозов баки обычно моют на территории предприятия.

При возникновении вопросов по вывозу отходов в Солнечногорске можно обращаться на телефон горячей линии регионального оператора по вывозу ТКО является ООО «Экопромсервис»: +7(495)648-08-05 или на сайт.