РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июл. В Сельском доме культуры «Быково» подмосковного Подольска пенсионеров начали бесплатно обучать компьютерной грамотности, в кружок набирают жителей горокруга старше 55 лет, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«24 июля в поселке Быково микрорайона Стрелковский начал работать бесплатный кружок «Основы компьютерной грамотности» для пенсионеров. В группе пока семь женщин и двое мужчин, продолжается набор среди желающих старше 55 лет», - говорится в сообщении.

Кружок работает по средам с 16:00 до 17:00. Телефон для справок СДК «Быково»: 8(496)767-68-24.