РИАМО – 27 июл. В субботу в Дмитровском городском округе остановочному пункту 75 километр Савеловского направления Московской железной дороги присвоили имя в честь железнодорожницы, ветерана Великой Отечественной войны, почетного жителя Дмитрова Марии Тимофеевны Барсученко, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

В торжественном мероприятии участие приняли Барсученко, министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный, начальник участка Савеловского направления МЖД Артем Литвинов и руководитель волонтерского корпуса Дмитровского городского округа Татьяна Захарова.

«Марии Тимофеевне вручили приказ о переименовании остановочного пункта, подписанный генеральным директором – председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым. В годы Великой Отечественной войны Мария Тимофеевна работала стрелочницей в подмосковном Дмитрове. Под атаками противника она переводила стрелки, обеспечивая пропуск и движение бронепоездов», – говорится в сообщении.

За отвагу Барсученко наградили орденом Красной Звезды.

Как уточняется в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области, гостей чествовал оркестр и детский музыкальный театр «Колесо».

«Сложно переоценить то, что сегодня происходит. Выражаю слова глубокой благодарности от себя, от губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Спасибо вам, Мария Тимофеевна, за то, что делали в те страшные годы, когда фашист подошел к нашей стране. Здесь, на подступах к столице, вы ежедневно совершали подвиги. И они заслуживают многого», - отметил Терюшков.

Он добавил, что открытие переименованной платформы в честь стрелочницы – это лишь малая часть нашей всеобщей благодарности, которую в Подмосковье воплотили в жизни совместно с волонтерами «Живу спортом», РЖД и городской администрацией.

«Низкий вам поклон, долгих лет жизни. Теперь память увековечена. Каждый, кто теперь будет проезжать эту платформу, будет вспоминать о вашем подвиге. Спасибо, что дали возможность жить нам и всем тем людям, которые сегодня ехали с нами в электричке, которые живут в Дмитрове. Это ваша заслуга!» – подчеркнул министр.

Барсученко утонила, что приехала в 18 лет из Сибири в подмосковный Дмитров к брату.

«Дорогие друзья, дети, внуки и жители Дмитрова! Я очень удивлена этим подарком. Вы сделали настоящий сюрприз! Спасибо», – сказала ветеран.

Она отметила, что в то время ей нужно было работать, но без прописки никуда не брали.

«Тогда я пошла устраиваться на железнодорожный вокзал. Меня отговаривали и говорили, что эта работа не для меня, что я могу попасть под поезд, под пули. Когда немцы были на подступах, было действительно страшно!» – заключила Барсученко.