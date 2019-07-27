РИАМО – 27 июл. Очередь на вход в один из терминалов столичного аэропорта «Шереметьево» образовалась из-за большого потока одновременно прибывших на вылет людей, сообщает РИА Новости.

Ранее в Сети появилось видео, снятое пассажирами у входа в терминал F в аэропорту «Шереметьево». Толпа пассажиров собралась у дверей с багажом, несколько десятков людей не могли войти в здание.

«Ситуация нормализовалась в течение 15 минут», — сообщила директор аэропорта по связям с общественностью Анна Захаренкова.

В начале июня в «Шереметьеве» были проблемы с выдачей багажа. Своевременную выдачу багажа удалось наладить после проверки Генпрокуратуры.