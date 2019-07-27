РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 июл. В субботу в парке «Наташинские пруды» подмосковных Люберец проходит ежегодный праздник «День Нептуна» для молодежи, в рамках него состоялся День красок, сообщила «РИАМО в Люберцах» культорганизатор парков Люберец Анна Кривоноженкова.

«Сегодня (27 июля - ред.) в парке традиционно проходит грандиозный праздник «День Нептуна». Первый этап праздника - холли - уже прошел. Под команду диджея молодежь подкидывала краски вверх. Подобный прадник в Люберцах отмечается уже четвертый год. Также сегодня для ребят выступят молодежные артисты», - сказала Кривоноженкова.

По ее словам, в 18:00 начнется пенная вечеринка, а само мероприятие завершится к 19:00.

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