РИАМО - 27 июл. В эту субботу на ВДНХ пришли дети и родители чтобы вместе провести время на Семейном фестивале, территорию выставки уже посетили свыше 90 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Накануне юбилея на Главной выставке страны проходит двухдневный тематический праздник – Семейный фестиваль. 27 июля его гостями стали более 90 тысяч человек. Программа продолжится и в воскресенье, все мероприятия фестиваля бесплатные», – говорится в сообщении.

Два выходных дня на ВДНХ гостей и жителей столицы ждут перформансы, танцевальный марафон сальсы, бачаты, румбы, самбы, ламбады, мастер-классы для детей и родителей, кинопоказы, спортивные активности и беспроигрышная лотерея.

Начался праздник в субботу вместе с проектом «Бегу за чудом»: утром в Ландшафтном парке прошла бесплатная тренировка для всех желающих. Кроме того, открытое занятие для любителей баскетбола провела мастер спорта Юлия Александрова.

«Гости выставки посетили интерактивную экскурсию в центре славянской письменности «Слово», послушали хиты эпохи свинга в исполнении оркестра Федора Ляшкевича «Столичный джаз», открыли двухдневный марафон латиноамериканских танцев, поучаствовали в мастер-классах по настольным играм и ходьбе на ходулях», перечисляется в материале.

28 июля с 11:00 до 19:00 у «Дома ремесел» продолжатся веселые активности на ходулях, а поклонники степенного и познавательного отдыха поиграют в шахматы. Все желающие смогут сделать забавные кадры в фотозоне «В гостях у великана».

В 13:00 в центре славянской письменности «Слово» состоится мастер-класс по каллиграфии «Забытая буква». Дети и родители выступят в роли детективов, которые разыскивают исчезнувшие буквы алфавита, и создадут собственную закладку для книг, используя основы древнерусского уставного письма. А с 15:00 будет проходить мастер-класс «От эмоции — к слову: воркшоп по творческому письму».

С 15:00 на Центральной аллее на площадке между фонтаном «Дружба народов» и цветочным партером, как и 27 июля, состоится трехчасовой танцевальный марафон латиноамериканской программы. Под руководством Виталия Сурмы все участники смогут станцевать бачату, ламбаду, джайв.

В 18:30 в павильоне Книги можно увидеть первый фильм Василия Шукшина как режиссера, где одну из своих лучших ролей сыграл Леонид Куравлев — «Живет такой парень».

С 19:00 до 21:00 на открытой веранде Дома культуры ВДНХ все желающие научатся танцевать вальс на мастер-классе, который проведет Виталий Сурма.

Оба выходных дня с 10:00 до 19:00 для удобства гостей по территории выставки курсирует шаттл» — 8-местный закрытый электромобиль — от арки Главного входа до Парка ремесел. На маршруте предусмотрена остановка в «Технограде».