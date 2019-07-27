РИАМО - 27 июл. В гараже в поселке Глебовский городского округа Истра произошел пожар, огонь тушили порядка 3,5 часов, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В субботу в 00:01 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в гараже по адресу: Московская область, городской округ Истра, поселок Глебовский.

«В 03:40 ликвидация. Пострадавших нет. Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, 11 человек», – говорится в сообщении.