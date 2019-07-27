РИАМО - 27 июл. В несанкционированной акции на Тверской улице в столице в субботу приняли участие порядка 3,5 тысяч человек, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

«В несогласованном мероприятии в центре Москвы приняли участие порядка 3,5 тысяч человек, из которых около 700 журналистов и блогеров, проинформировавших ранее о своем участии в освещении акции», – говорится в сообщении.

Ранее столичный главк МВД сообщал о том, что за нарушения общественного порядка задержано 295 человек. При этом значительное количество задержанных не являются жителями Москвы.

Столичная прокуратура предупредила, что организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем влекут установленную законодательством РФ ответственность.