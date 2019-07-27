РИАМО - 27 июл. В первой половине дня в субботу столичный парк Горького посетили уже 160 тысяч человек, здесь проводится первый тематический фестиваль «Бургерфест», приуроченный к Международному дню гамбургера, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«По информации на 14:00, гости фестиваля съели уже 20 тысяч бургеров. В 30 ресторанных шале и 10 фуд-траках можно попробовать бутерброды на любой вкус: с креветками и мраморной говядиной, со свиными и говяжьими котлетами, мексиканские с маринованной курицей и соусом сальса, а также с экзотическими восточными начинками», – говорится в сообщении.

В 12:00 началась концертная программа. Она продлится до 18:00. На сцене перед посетителями выступят известные артисты – DJ Smash, Artik&Asti, Mot, Maruv и многие другие.

Фестиваль приурочен к Международному дню гамбургера. Считается, что самый первый бургер продал в Нью-Хейвене американец Луи Лессинг. Произошло это 27 июля 1900 года. Уже через четыре года идею предприимчивого американца оценили на Всемирной выставке в Сент-Луисе. Ежегодно в мире теперь продаются десятки миллиардов бургеров.

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