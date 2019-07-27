РИАМО - 27 июл. Следователи проводят проверку по факту крушения легкомоторного самолета в городском округе Серпухов, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

По предварительным данным, легкомоторный самолет, вылетевший из аэродрома «Дракино», задел линии электропередачи и потерпел крушение. Предварительно, погибли два человека.

«Организована доследственная проверка по факту крушения легкомоторного самолета. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – говорится в сообщении.

По данным областного МЧС РФ, самолет упал в реку Ока. К ликвидации ЧП привлекли семь единиц техники, 20 человек, в том числе от МЧС: две единицы техники, семь человек.

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