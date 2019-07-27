РИАМО - 27 июл. В Подмосковье и Москве на 28 июля объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду. Этот уровень объявили в регионе из-за порывов ветра местами до 17 метров в секунду с 12:00 до 21:00 28 июля.

Такой же уровень опасности погоды объявили в Тверской, Ярославской, Костромской, Владимирской, Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Орловской, Курской и Белгородской областях. В остальных областях ЦФО предупреждение о погодной опасности не требуется.

В воскресенье в Подмосковье и Москве переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь. Ветер будет дуть северо-западный, северный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду.

Температура ночью в регионе будет 18-20 градусов, днем ожидается 25-27 градусов.

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