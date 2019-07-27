РИАМО - 27 июл. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с крушением легкомоторного самолета в реке Ока на территории городского округа Серпухов, сообщается на сайте ведомства.

В субботу в 13:20 поступило сообщение о падении легкомоторного самолета по адресу: Московская область, городской округ Серпухов, деревня Подмоклово, река Ока. По предварительным данным, в результате ЧП погибли два человека.

«В связи с данным происшествием Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводится проверка. Причины и обстоятельства крушения устанавливаются, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – говорится в сообщении.

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