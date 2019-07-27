РИАМО – 27 июл. Президент РФ Владимир Путин погрузился в батискафе на дно Финского залива, где находится затонувшая в годы войны подводная лодка Щ-308 «Семга», сообщает РИА Новости.
«Как предполагается протоколом церемонии, Путин в автономном глубоководном аппарате C-Explorer 3.11 сначала спускается под воду, приближается к подлодке и принимает участие в установке на корпус судна мемориальной доски с именами командира и членов экипажа», – говорится в сообщении.
Погружение на спускаемом аппарате продлится около часа. Глубина погружения составляет около 50 метров.
Перед началом погружения руководитель экспедиции «Поклон кораблям великой Победы» Константин Богданов рассказал главе государства и сопровождавшим его министру обороны России Сергею Шойгу и главкому ВМФ Николаю Евменову о борьбе советских подводников против фашистских захватчиков на Балтике и о судьбе Щ-308, в частности.
Путину также показали карту Балтийского моря с местами гибели Щ-308 других подлодок, а также схему нынешнего местоположения и состояния Щ-308.
Подлодка погибла между 24 и 26 октября 1942 года от взрыва немецкой мины на линии минного заграждения «Зееигель» («Морской еж»). На судне находились 40 членов экипажа, включая командира корабля, капитана третьего ранга Льва Костылева.
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