РИАМО - 27 июл. X Международный военно-исторический фестиваль «Битва при Молодях» на Молодинском поле села Троицкое в Чехове начался в субботу со II Открытого фестиваля колокольного звона «Колокола - свидетели времен», передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Центральными событиями фестиваля станут торжественный марш-парад военно-исторических клубов и военно-историческая реконструкция крупного сражения, произошедшего между 29 июля и 2 августа 1572 года у села Молоди. Реконструкторы покажут, как сошлись в бою русские войска под предводительством князей Михаила Воротынского и Дмитрия Хворостинина и армия крымского хана Девлета I Гирея. Несмотря на значительное численное превосходство, крымско-турецкая армия была обращена в бегство и почти полностью перебита.

«Сегодня в рамках фестиваля «Битва при Молодях» проходит II Открытый фестиваль колокольного звона «Колокола - свидетели времен». Тем самым мы отдаем дань уважения тому, с чего начиналось православие. Всем известно, что колокольный звон на Руси являлся сигналом оповещения радости или беды. В том числе чтобы войско наше, рать, все те, кто болеют душой за Родину, собрали свою волю в кулак и выступили против завоевателей», - сказал замглавы администрации городского округа Чехов Александр Баранов.

Заместитель благочинного Чеховского церковного округа священник Дионисий Пугачев благословил участников состязаний в мастерстве по колокольному звону и призвал на них Божье благословение.

«Пусть победит из вас тот, чьи руки и чьи молитвы наиболее устремлены к Богу», - сказал Пугачев.

Всем участникам фестиваля он пожелал помощи Божией, доброго дня, хорошего настроения и призвал помнить воинов, которые несколько столетий назад положили свою жизнь за Родину.

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