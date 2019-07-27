РИАМО - 27 июл. Порядка 300 граждан задержали сотрудники полиции в ходе несанкционированной акции в субботу на Тверской улице в столице, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

«На несанкционированной акции в центре столицы за нарушения общественного порядка задержано 295 человек. Значительное количество задержанных не являются жителями Москвы», – говорится в сообщении.

Все задержанные доставляются в территориальные подразделения полиции для разбирательства.

В субботу в столице незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму призывали провести несанкционированный митинг около здания мэрии на Тверской улице.

Столичная прокуратура предупредила, что организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем влекут установленную законодательством РФ ответственность.