РИАМО - 27 июл. В Солнечногорске свыше 150 человек поддержали акцию «Чистая страна» в рамках партийного проекта «Единой России», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Представители депутатского корпуса, члены трудового молодежного отряда «Чистогорье» и сотрудники городских служб привели в порядок территорию вдоль Екатерининского канала. Участники субботника собрали случайный мусор, провели опиловку старых и аварийных деревьев, покосили траву и провели очистку барьерных ограждений вдоль дороги», – говорится в сообщении.

Весь собранный мусор сразу вывезли на специализированных машинах.

«На этот субботник мы пригласили жителей микрорайона, депутатский корпус, городские службы и молодежный трудовой отряд чтобы своим примером показать, что чистота нашего Солнечногорья зависит от нас самих. Мы видим, как преображается округ, и хотим сохранить его в чистоте и порядке», – подчеркнула руководитель фракции «Единая Россия» совета депутатов городского округа Солнечногорск Наталья Никитина.

Ранее в Солнечногорске в месячнике благоустройства приняли участие более 31 тысячи человек. Также на территории округа сейчас набирает популярность экологическое плоггинг-движение. Забег на определенную дистанцию, совмещенный со сбором мусора, впервые прошел в Солнечногорске 20 апреля в рамках масштабного областного субботника.