РИАМО - 27 июл. Текущий июль в столице может оказаться одним из самых холодных летних месяцев за всю историю метеонаблюдений, сообщается на сайте «Метеоновости».

Центральный месяц лета в этом году лишь первые два дня порадовал москвичей теплой погодой, а уже с третьего числа надежды на тепло с каждым днем становилось все меньше. Лишь в начале третьей декады температура приблизилась к норме.

«В среднем за прошедшие дни температура остается ниже средних многолетних значений. Несмотря на теплые текущие дни, уже в понедельник погода вновь изменит курс, существенно похолодает. По предварительным данным, июль 2019 года пополнит число холодных месяцев», – говорится в сообщении.

За весь ряд инструментальных метеорологических наблюдений центральный месяц лета в Москве редко бывает холодным: за 140 лет всего в 27 случаях. Причем холодные июли чаще всего отмечались в период с 1900 по 1930 годы. В этот же промежуток лет наблюдался самый холодный июль в истории: в 1904 году средняя месячная температура составила 14.9 градусов при норме 18.2 градуса.

За последние 30 лет холодных июлей в столице не отмечалось. В последний раз неприятный сюрприз погода преподнесла москвичам в 1987 году.

В прошлом, 2018 году, в июле было очень тепло – средняя температура за месяц превысила норму более, чем на 2 градуса.

Специалист посоветовала не обращать внимания на погоду и заниматься психическим здоровьем>>