РИАМО - 27 июл. Район падения легкомоторного самолета на реке Ока у деревни Подмоклово городского округа Серпухов оцепили сотрудники полиции, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В субботу в 13:20 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о падении легкомоторного самолета по адресу: Московская область, городской округ Серпухов, деревня Подмоклово, река Ока. Предварительно, в результате ЧП погибли два человека.

«По прибытию первых пожарных подразделений к месту падения установлено, что произошло падение в реку Ока легкомоторного самолета. Место происшествия оцеплено сотрудниками полиции», – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают семь единиц техники, 20 человек, в том числе от МЧС: две единицы техники и семь человек.

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