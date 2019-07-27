РИАМО (КОРОЛЕВ) - 27 июл. Модный показ от местных дизайнеров прошел в рамках семейного фестиваля в Королеве в субботу, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В субботу в Королеве проводят семейный фестиваль Family Fest. Он проходит в городе во второй раз. Гости праздника могут поучаствовать в спортивных играх, мастер-классах, конкурсах и розыгрышах, молодые мамы могут узнать, как и где можно работать в декрете и использовать грамотно материнский капитал. Также на фестивале прошёл показ мод.

«В модном показе принимают участие дети и их мамы. Участники продемонстрировали спортивную одежду для футбола, йоги, фитнеса и единоборств, повседневную и вечернюю моду от наших королевских дизайнеров», - сказала организатор семейного фестиваля Марина Цыганова.

Фестиваль продолжается до 19:00. Дети и взрослые принимают активное участие в играх и конкурсах. Дети учатся играть в футбол, танцевать брейк-данс. Тренер школы гимнастики для детей Gym Heroes Константин Кузовов показал элементы гимнастики и провел показательную тренировку.

Все желающие могут сделать маникюр и прическу, порисовать, поиграть в игры. Для малышей организованы зоны для игр, а для мам - зоны релакса. Папы с мальчиками могут попробовать себя в столярном мастерстве.

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