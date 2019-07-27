РИАМО - 27 июл. Легкомоторный самолет упал в реку Ока в районе деревни Подмоклово городского округа Серпухов, а не в карьер с водой, как было сказало ранее, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«27 июля в 13:20 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о падении легкомоторного самолета по адресу: Московская область, городской округ Серпухов, деревня Подмоклово, река Ока», - говорится в сообщении.

Предварительно, погибли два человека.

К ликвидации ЧП привлекли семь единиц техники, 20 человек, в том числе от МЧС: две единицы техники, семь человек.

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