РИАМО - 27 июл. Два человека погибли, по предварительным данным, в разбившемся в карьере с водой легкомоторном самолете в городском округе Серпухов, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

В субботу в 13:20 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о падении легкомоторного самолета по адресу: Московская область, городской округ Серпухов, деревня Дракино, карьер с водой. Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, 11 человек.

«Предварительно, на борту были два человека. Предварительно, оба погибли», – сказал собеседник агентства.

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