РИАМО (КОРОЛЕВ) - 27 июл. Благотворительную продажу книг провели на семейном фестивале в подмосковном Королеве в субботу, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Семейный фестиваль проводится в Королеве во второй раз. На нем организованы спортивные активности, развлечения и игры для детей, мастер-классы. Гости праздника могли поучаствовать в благотворительности.

«Мы запустили проект «Книга за целковый», когда за рубль можно купить любую книгу. Вырученные средства будут направлены на помощь детям-инвалидам в спортивной адаптивной школе «Наш мир». Конечно, цена на книги условная, мы приветствуем любую помощь деткам», - сказала руководитель проекта Дарья Мостовая.

Проект планируется развивать дальше. В частности будет организована онлайн-платформа, на которой жители смогут отдавать книги, желающие будут их покупать, а все деньги будут направляться на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья.