РИАМО - 27 июл. Легкомоторный самолет упал в карьер с водой в районе деревни Дракино городского округа Серпухов, на месте работают 11 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В субботу в 13:20 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о падении легкомоторного самолета по адресу: Московская область, городской округ Серпухов, деревня Дракино, карьер с водой.

«Есть пострадавшие. Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, 11 человек», – говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что в результате авиапроисшествия погибли два человека. По предварительным данным, это пилот и пассажир.

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