РИАМО - 27 июл. Строительство станции «Аминьевское шоссе» на Киевском направлении Московской железной дороги будет завершено в конце 2020 – начале 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Мы согласовали все планы и проекты строительства новой железнодорожной станции «Аминьевское шоссе». Эта станция будет включена в крупный транспортно-пересадочный узел, куда также войдет одноименная станция метро Большой кольцевой линии», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По словам главы строительного комплекса, станция метро будет объединена с железнодорожной платформой подземным переходом, так что людям не придется выходить на улицу, чтобы пересесть с одного вида транспорта на другой.

«Мы уделяем большое внимание вопросам интеграции различных видов транспорта в единую транспортную систему. Сейчас прорабатывается целый ряд проектов по созданию ТПУ, удобных пересадок между метро, ЖД и остановками автобусов и троллейбусов», – добавил заместитель мэра.

Программа развития железнодорожного транспорта в столице предполагает в ближайшие годы строительство и реконструкцию свыше 200 километров железнодорожных путей, а также реализацию проекта Московских центральных диаметров, которые свяжут подмосковные города-спутники транзитными путями через столицу.

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