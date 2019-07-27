РИАМО - 27 июл. Все тоннели для Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в Москве будут прорыты в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительствастолицы.

«В настоящее время ведутся активные работы на всех участках Большой кольцевой линии. Сегодня проходкой тоннелей на БКЛ занимается 16 тоннелепроходческих машин. Полностью рытье тоннелей для второго кольца будет завершено в 2021 году», – сказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он отметил, что на сегодня большая часть тоннелей БКЛ уже готова.

«Благодаря упорному и даже самоотверженному труду метростроителей, на сегодня прорыто более 60% всех тоннелей БКЛ. К уже имеющимся 16 тоннелепроходческим комплексам будут добавлены дополнительные машины, кроме этого увеличится и число рабочих на этой линии», – добавил Хуснуллин.

Он пояснил, что на строительство станций в Москве уходит от 1,5 до 2 лет.

«Таким образом, после того, как в 2021 году будут завершены все тоннели, в течение 1,5-2 лет будет сдана новая кольцевая линия», – уточнил заместитель мэра.

Большая кольцевая линия метро в Москве станет самым крупным кольцом подземки в мире, протяженностью в 70 километров и 31 станцию.

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