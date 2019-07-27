РИАМО - 27 июл. Спасатели вытащили из столичного пруда тонущего мужчину в состоянии алкогольного опьянения, ему оказали первую помощь и передали полицейским, сообщил РИАМО представитель пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

«В 12:15 вахтенным наблюдателем поисково-спасательной станции «Борисовская» установлено, что в 500 метрах от станции, у мыса на северном берегу пруда в воду упал мужчина и начал тонуть», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в район происшествия вышла дежурная группа спасателей. В 12:17 с поверхности воды на борт катера поднят мужчина 1977 года рождения в состоянии сильного алкогольного опьянения.

«Он доставлен спасателями на станцию, оказали первую помощи и передали наряду полиции», - заключил представитель пресс-службы.