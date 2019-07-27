РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июл. Глава подмосковного Подольска Николай Пестов и председатель совета депутатов Дмитрий Машков поздравили работников сферы торговли и ветеранов отрасли с профессиональным праздником, они пожелали им здоровья, успехов и благополучия, сообщается на сайте администрации горокруга.

В Подольске осуществляют свою деятельность порядка 2,1 тысячи стационарных объектов розничной и 445 объектов нестационарной торговли, пять рынков, 45 торговых центров и комплексов, 258 объектов общественного питания, 705 объектов оптовой торговли. В их числе – 250 магазинов международных и федеральных сетей, среди которых 180 социально ориентированных предприятий розничной торговли, где подольчане имеют возможность получить социальную скидку Подмосковья.

«В день профессионального праздника от всей души желаем всем работникам торговли, и в первую очередь ветеранам отрасли, доброго здоровья, успехов и благополучия! Уверены, что вы и впредь будете эффективно справляться с задачами, которые ставят перед вами время и люди. Спасибо вам за результативную работу на благо подольчан и преданность своему делу!» – говорится в сообщении.

Отрасль торговли продолжает динамично развиваться: внедряются новые технологии, открываются современные магазины и предприятия общепита, постоянно расширяется ассортимент товаров и качество предоставляемых услуг в целях повышения уровня обслуживания населения. В первом полугодии 2019 года прирост товарооборота объектов потребительского рынка Подольска составил 7% и достиг 96,8 миллиарда рублей.

День работников торговли отмечается в России в каждую четвертую субботу июля. Праздник был введен на территории РФ в 2013 году. В текущем году чествуют сотрудников отрасли 27 июля.