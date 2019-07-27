РИАМО - 27 июл. Строительство двухпутного тоннеля от станции «Карамышевская» до станции «Мневники» на западном участке Большой кольцевой линии метро Москвы планируется начать в сентябре, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«В настоящее время 10-метровый тоннелепроходческий комплекс «Лилия» доставлен на западный участок БКЛ и уже монтируется. Этой машине предстоит проложить двухпутный тоннель протяженностью 940 метров от станции «Карамышевская» до «Мневников». Запуск щита запланирован на сентябрь», – отметил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, проходка будет вестись на глубине от 19 до 22 метров в глинах и микрозернистых водоносных известняках.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (единый оператор строительства метро в Москве) Марс Газизуллин уточнил, что монтаж ТПМК производится в котловане тупика за станцией «Карамышевская».

«В настоящее время выполнен монтаж главного привода ТПМК, производится сварка элементов ротора, собраны 5 из 8 стационарных сегментов щита, а также одна из трех технологических тележек. Ранее этот комплекс был впервые применен в Москве на Некрасовской линии, где возвел двухпутные тоннели метро на участке между станциями «Косино» и «Окская», – пояснил Газизуллин.

Западный участок Большой кольцевой линии метро от станции «Хорошевская» до станции «Можайская» планируется построить через 2,5 года.

Проект Большой кольцевой линии является ключевым в программе развития столичной подземки. Протяженность новой кольцевой линии составит 70 километров, на ней разместится 31 станция. Со станций БКЛ можно будет сделать 19 пересадок на другие линии метро, а также пересесть на МЦК, линии железной дороги и Московские центральные диаметры (МЦД). Первый участок БКЛ с шестью станциями уже открыт для пассажиров.

Большое кольцо московского метро могут замкнуть к 2022 году.

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