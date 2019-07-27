РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июл. Пожарные ликвидировали возгорание в строении на улице Ленина в подмосковном Подольске, никто не пострадал, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«26 июля в 16:11 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Подольск, улица Ленина. В 20:05 пожарные ликвидировали возгорание. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Всего в тушении принимали участие три единицы техники и 11 человек.