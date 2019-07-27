РИАМО - 27 июл. В Подмосковье на субботу объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за жары, а в Москве – «оранжевый» уровень, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду. Этот уровень объявили в Подмосковье из-за высокой температуры до 18:00 субботы. «Оранжевый» – это третий из четырех уровней опасности, который означает погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Его объявили в столице также до 18:00 субботы.

«Желтый» уровень опасности погоды также объявили в Костромской, Смоленской, Рязанской, Орловской, Брянской, Курской, Белгородской и Воронежской областях. В остальных областях предупреждение о погоде не требуется.

В Московском регионе в субботу днем будет небольшая облачность, без осадков. Столбики термометров поднимутся до 29 градусов. Ветер будет дуть северный со скоростью 5-10 метров в секунду.

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