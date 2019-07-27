РИАМО - 27 июл. Бывший депутат Государственной думы Дмитрий Гудков задержан правоохранителями на въезде в Москву, его везут в отдел полиции.

«Меня задержали на въезде в Москву. За 5 километров от МКАД остановили машину в потоке», — написал Гудков в своем Twitter-аккаунте.

Политик добавил, что его везут в ОВД «Коптево».

Ранее Гудкову отказали в регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы из-за большого количества недействительных подписей.

В субботу в столице незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму планируют провести несанкционированный митинг около здания мэрии на Тверской улице.

Столичная прокуратура предупредила, что организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем влекут установленную законодательством РФ ответственность.

На выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва зарегистрированы 233 кандидата. Ранее окружные избирательные комиссии отказали в регистрации 57 кандидатам.